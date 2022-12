Culau: Detalhamento do desbloqueio será definido pela Junta Orçamentária

O secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Culau, afirmou que caberá à Junta de Execução Orçamentária (JEO) definir o detalhamento do desbloqueio de R$ 547,3 milhões. Segundo ele, as informações devem estar disponíveis até 31 de dezembro, para o empenho de recursos.

Como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou nesta quinta-feira, 22, dos R$ 15,380 bilhões que estavam contingenciados, R$ 12,588 bilhões já foram liberados e outros R$ 2,791 bilhões continuam bloqueados. Além disso, o Ministério da Economia informou que outros R$ 547,3 milhões podem ser desbloqueados. Os dados fazem parte do Relatório Extemporâneo de Avaliação de Receitas e Despesas divulgado há pouco.

A pasta ainda aumentou a estimativa de resultado primário total de 2022, de um R$ 23,361 bilhões para superávit de R$ 34,141 bilhões - o primeiro resultado no azul desde 2013. A meta de resultado primário do Governo Central deste ano admitia um rombo de até R$ 170,5 bilhões.

