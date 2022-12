Senado inicia 2º turno para votação da PEC da Transição

Os senadores iniciaram há pouco os trâmites para votar o segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição da Transição. Esta etapa encerra a análise pelo plenário do Senado e pelo Congresso, após um longo período de negociações. Se aprovada, a PEC ainda terá de ser promulgada em sessão no Congresso.

A votação no Senado foi necessária devido às alterações feitas pelos deputados no texto avalizado pela Casa no início do mês para realocar os recursos do orçamento secreto, que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional na segunda-feira, 19.

