Mercadante: Tivemos excelente reunião com a diretoria atual do BNDES

O futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, classificou nesta quarta-feira, 21, como "excelente" e "muito republicana" a interlocução, dentro do processo de transição, com a diretoria atual do banco público.

"Tivemos uma excelente reunião com a diretoria atual do BNDES, muito republicana. Estão passando todas as informações e vão continuar ajudando na transição", afirmou Mercadante, após participar de encontro em que apresentou a empresários novos diretores do banco.

Em entrevista à imprensa, Mercadante prometeu ainda uma atuação do BNDES complementar ao mercado de capitais. "Queremos gerar mais emprego, mais apoio a micro e pequenas empresas, dar maior ênfase à economia verde e sustentabilidade. Agora, isso tem de ser feito em complementariedade ao mercado de capitais, e não contra e gerando conflitos", declarou o futuro presidente do banco de desenvolvimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags