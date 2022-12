Alumínio sobe após Indonésia banir exportações da bauxita em 2023

Os preços do alumínio subiram hoje depois que a Indonésia disse que proibiria as exportações de bauxita em 2023, na mais recente tentativa da economia do sudeste asiático de processar mais de seus recursos em casa.

A bauxita é matéria-prima necessária para produzir alumínio. Primeiro é refinada em alumina, que por sua vez é fundida em alumínio. Em 2020, a Indonésia produziu cerca de 5% da bauxita mundial, mas apenas 1% da alumina, de acordo com o US Geological Survey. No ano passado, o país foi o sexto maior produtor de bauxita do mundo.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse que seu governo bloquearia as exportações de bauxita a partir de junho de 2023 para impulsionar as indústrias domésticas de processamento e refino. Os preços do alumínio na London Metal Exchange subiram 1,1%, para US$ 2.397,50 a tonelada após sua declaração.

