Projeto vai aportar R$ 2 mi em qualificação profissional na Praia do Futuro

Ação visa valorização do potencial turístico da Praia do Futuro e irá atender trabalhadores já contratados na região e comunidade que busca emprego

A Praia do Futuro e região recebem R$ 2 milhões de investimento, por meio do projeto Praia do Futuro – Turismo de Excelência (Praftex). A iniciativa, que é um convênio entre Fecomércio, Sebrae e Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF), visa a qualificação de gestão e mão de obra nos setores de turismo, comércio e serviços, por meio de fomentar e fortalecer a cadeia produtiva local.

O público-alvo da ação são os proprietários de barracas de praia, restaurantes, pousadas, hotéis, ambulantes, funcionários destes estabelecimentos e, ainda, a comunidade da região, que poderá ser qualificada para buscar uma posição no mercado de trabalho, oferecendo mão de obra qualificada para os estabelecimentos da praia.

A iniciativa tem a meta de alcançar empreendimentos formalizados e empreendedores de serviços de apoio do turista da cadeia produtiva de valor da Praia do Futuro, dentre MEI, micro e pequenos empreendedores. O primeiro grupo beneficiado deve contar com 150 pessoas, a grande maioria que já trabalha nas barracas de praia e não teve a oportunidade de se qualificar.

Fátima Queiroz, presidente da AEPF, afirma que o projeto consolida os serviços prestados pelas barracas da Praia do Futuro, tanto para os moradores de Fortaleza, quanto para os turistas. “Todos os turistas que vêm ao Ceará passam pela Praia do Futuro e a gente, hoje, tem uma uma necessidade de formação de mão de obra. Então, chega esse projeto do Sebrae, Senac, Fecomércio, com esse foco de captação de mão de obra da nossa região.”

Ela lembra que a comunidade local possui muitos jovens e chefes de família que estão fora do mercado e que podem se beneficiar desta parceria para se qualificar. “Temos um carinho especial, aqui, pela Praia do Futuro e os seus moradores. São tantos jovens que estão desempregados, tantos pais e mães de família, então esse projeto vem, também, para abrir oportunidades para quem está precisando de ocupação e de renda.”

A Praia do Futuro, conforme a AEPF possui cerca de 65 barracas funcionando, atualmente. “A maioria delas são associadas, mas o projeto que estamos lançando hoje contempla todas as barracas, hotéis e pousadas da região. A ideia é a gente trazer todos para essa corrente de formação, de otimismo, de valorização no setor e do ser humano.”

A iniciativa inicia neste final de ano e não tem prazo para encerrar. A presidente da associação afirma que estão sendo iniciadas as captações de público. “Vamos fazer a formação mais urgente, para este período de férias e depois vamos ampliando os cursos e aprofundando a qualificação”, comenta Fátima, citando a intenção de se formar chefes de bar e de cozinha, além de melhorar a gestão dos locais, com capacitação focadas nos empresários. “É um projeto que vai ter vida longa, sem dúvida nenhuma.”

Luiz Gastão Bittencourt, presidente da Fecomércio Ceará, ressalta a importância do projeto para o “segmento empresarial que representa 70% dos CNPJs do Estado”. “O setor de comércio e serviço tem uma pujança dentro do setor econômico e no caso das barracas da Praia do Futuro, agrega-se a isso a questão da economia do turismo e do lazer de qualidade para o fortalezense e também para os nossos visitantes.”

Ele destaca que os empresários interessados em participar da ação podem procurar a Fecomércio para obterem mais informações. Gastão informa, ainda, que as formações de gestão de negócio ficarão a cargo do Sebrae e as de capacitação profissional ocorrerão via Senac.

Estrutura de turismo única no País

Joaquim Cartaxo, superintendente do Sebrae Ceará, ressaltou que a “Praia do Futuro é um ícone que só acontece em Fortaleza”. “Se você viajar o Brasil inteiro, você não tem turismo qualificado, com barracas de praia como as que temos aqui na Praia do Futuro.” Em um domingo, a estimativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelas barracas.

Ele lembrou que em 2014, para receber os turistas da Copa do Mundo no Brasil, ocorreu um convênio semelhante de qualificação de pessoas, que tinha uma barraca-modelo de atendimento e gestão.

“Estamos retomando a parceria do Sistema Fecomércio com o Sebrae, agora de uma maneira muito mais ampla. Vamos requalificar as pessoas que já trabalham nas barracas, na intuição de ajudar com gestão de caixa, gestão financeira, programa de alimento seguro e outros programas, que dizem respeito a gestão.”

Cartaxo explica que por meio de um programa gratuidade, serão trabalhadas as comunidades que vivem ao redor das barracas e de toda a Praia do Futuro, buscando por meio de uma demanda articulada, o ingresso no mercado de trabalho. “Vamos mostrar que o turismo não é só para os empresários, mas também para toda a nossa comunidade.”

O superintendente do Sebrae ainda diz que “o tamanho do projeto vai ser o necessário para qualificar todas as barracas”. “Vamos iniciar com um valor, mas com capacidade de reinvestimento. E não só aqui na Praia do Futuro. Vamos também pegar esse mesmo modelo e levar para a Barra do Ceará.”

Citado em falas no evento de assinatura do convênio, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, reforçou a intenção da Prefeitura em participar das ações de qualificação do turismo local e da região da Praia do Futuro.

“Há pouco tempo aprovamos uma lei de incentivo fiscal voltada para a Praia do Futuro, com isenções, para atrair investimentos da rede hoteleira. Queremos mudar a cara daquela região com mais infraestrutura, parcerias e qualificação.”



Serviços públicos e impasse das áreas das barracas



A presidente da Associação de Empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, reconhece que tanto a Prefeitura de Fortaleza quanto o Estado do Ceará já realizaram grandes investimentos no local. “Porém, temos um litígio que dura 25 anos, por conta da ocupação das barracas. Até hoje elas são consentidas, mas muitas delas ainda não são permitidas oficialmente. Então, tanto o poder público quanto o investidor particular tem um certo receio de chegar aqui e fazer as coisas.”

Dos serviços, ela reclama de apagões de energia elétrica de responsabilidade da Enel e reforça a necessidade de serviços públicos na região para a ordenação das barracas e do bairro. “Precisamos da requalificação da malha viária e da iluminação pública das vias. O poder público tem que abrir os olhos pra isso, porque esse é o principal cartão de visitas da cidade de Fortaleza, a Praia do Futuro.”

Em resposta a reclamação da presidente da AEPF, a Enel Ceará, por meio de sua assessoria de comunicação informa que realiza um trabalho frequente de manutenção e modernização da Praia do Futuro, em Fortaleza, por conta da incidência forte de maresia, considerada uma das mais significativas do mundo. Só esse ano, a companhia realizou cerca de 270 manutenções na região, entre elas: 105 podas, substituição de 18 postes de concreto por fibra de vidro, aumento de potência de 2 transformadores, substituição de 125 cabos, chaves e outros equipamentos, e lavagem de 14 estruturas da rede elétrica no período de ventos fortes. A empresa informa também que mantém técnicos diariamente percorrendo a rede elétrica da região, com inspeções visuais e termográficas.



