Na China, PBoC mantém juros de referências de empréstimos

O Banco do Povo da China (PBoC) deixou as principais taxas de juros inalteradas nesta terça-feira, 20, apesar dos recentes sinais de enfraquecimento da segunda maior economia do planeta. Em comunicado, a autoridade monetária informou que a taxa de juros de referência a empréstimos (LPR, na sigla em inglês) para 1 ano seguirá em 3,65%, enquanto a de 5 anos foi mantida em 4,30%.

A LPR é uma referência composta por taxas praticadas por 18 bancos aos clientes. A maior parte dos novos empréstimos no país utiliza a LPR, particularmente de 1 ano, que é divulgada mensalmente.

O anúncio acontece após uma sequência de indicadores confirmar a fraqueza da atividade econômica chinesa. A produção industrial teve crescimento anual abaixo do esperado em novembro, enquanto as vendas no varejo tiveram forte queda.

Analistas atribuem o cenário à rígida estratégia de "covid zero", que motivou uma inédita onda de protestos no país no início do mês. Em reação, as autoridades chinesas relaxaram parte das medidas, mas o subsequente aumento no número de casos da doença provocou temores de uma desaceleração econômica ainda mais acentuada.

