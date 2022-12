Haddad chega à residência oficial da Câmara para negociar PEC da transição

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido neste momento com deputados na residência oficial da Câmara negociando pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Mais de 25 deputados participam do encontro, que também conta com a participação do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O PT busca formas de evitar a desidratação da proposta, mas deputados já dão como certa a aprovação de uma emenda supressiva para reduzir de dois para um ano a ampliação do teto de gastos em R$ 145 bilhões.

A PEC também deve ser promulgada fatiada, apenas com pontos consensuais entre as duas Casas. Mas os trechos já avaliados pelo Senado que não contam com concordância da Câmara ainda estão em discussão.

A proposta está na pauta da Casa, os debates já tiveram início no plenário, e a votação em dois turnos é dada como certa ainda hoje. Para ser aprovada, a PEC precisa do aval de pelo menos 308 deputados.

