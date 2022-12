Com proposta única, Consórcio Aegea arremata Corsan por R$ 4,1 bi, ágio de 1%

O Consórcio Aegea arrematou nesta terça-feira, 20, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) por R$ 4,15 bilhões, quase sem ágio sobre o valor mínimo, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em leilão de privatização promovido pelo governo gaúcho na sede da B3, em São Paulo.

Após decisões judiciais que suspenderam o leilão até a noite desta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul conseguiu viabilizar o certame, que tinha como critério o maior valor de proposta, com lance mínimo de R$ 4,1 bilhões.

