Haddad anunciará mais um nome da equipe da Fazenda nesta segunda-feira

O futuro ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, anunciará às 12h30 (de Brasília) o nome de mais um integrante de sua equipe. De acordo com a assessoria do petista, ele fará apenas um pronunciamento no auditório do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

Na semana passada, Haddad já havia confirmado os nomes de Gabriel Galípolo como secretário executivo, o número 2 da pasta, e Bernard Appy para secretário especial para a reforma tributária.

Falta o anúncio ainda para postos importantes do ministério como os secretários do Tesouro Nacional e da Receita Federal, além da Secretaria de Política Econômica (SPE).

Segundo Haddad, os novos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil serão escolhidos pelo presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

