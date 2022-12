Haddad antecipa viagem a Brasília atendendo a pedido de Lula

O futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad já estava em Brasília na noite deste domingo, 18, antecipando sua chegada, prevista inicialmente para esta segunda-feira, 19, atendendo a um pedido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao chegar no início da noite, Haddad falou rapidamente com a imprensa. "Vou ver agora", disse aos jornalistas, quando perguntado sobre a situação. Havia expectativa de conversa entre ambos ainda no domingo. Mais cedo, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição na Casa, cuja votação está agendada para terça-feira, 20.

