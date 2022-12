Após reajuste, preço da gasolina cai no Ceará e chega a R$ 4,93

Jornalista no OPOVO

O preço do litro da gasolina no Ceará apresentou queda na semana entre 11/12 e 17/12 e custa em média R$ 4,93. Segundo pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), nesta semana, litro da gasolina variou entre R$ 4,74 e R$ 5,70.

O movimento ocorre após a Petrobras anunciar no início do mês que os valores da gasolina e do diesel seriam reduzidos nas refinarias. Desde o dia 7/12, o preço da gasolina caiu 6,1%, numa redução de 20 centavos por litro.

Foi a primeira vez que a Petrobras reajustou o preço da gasolina em pouco mais de três meses. A última mudança no preço do combustível aconteceu em 1º de setembro, uma queda de 7%, então a quarta de uma série de quatro baixas desde meados de julho.

Antes mesmo desse movimento, o preço médio da gasolina no Ceará apresentava estabilidade, com preços próximos à média de R$ 5.

O movimento de queda de preços da gasolina no Ceará acompanha a tendência nacional. O preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do País voltou a ficar abaixo dos R$ 5,00 por litro esta semana. Na média nacional, o combustível custou R$ 4,94 por litro ao consumidor, redução de 1,4% ante a semana anterior, quando ficou em R$ 5,01 por litro.

Esta foi a quarta queda seguida no preço e a mais forte das últimas semanas, quando ficaram próximos da estabilidade.

Como os reflexos da precificação da Petrobras no preço final do insumo é gradual, a tendência é que o preço nas bombas ainda caia mais nas próximas semanas.

Diesel

Já o preço médio do litro do diesel passou a custar R$ 6,88 no Ceará. O preço mínimo apurado pela ANP nesta semana foi de R$ 6,49, enquanto o preço máximo foi R$ 7,59.

A queda anunciada pela Petrobras também apresentou efeito positivo nos preços do diesel. Nas refinarias, a queda havia sido de 8,1%, o equivalente a R$ 0,40 por litro.

Preços dos combustíveis entre 11/12 e 17/12

Gasolina

Preço Médio: R$ 4,93

Preço Mínimo: R$ 4,74

Preço Máximo: R$ 5,70

Diesel

Preço Médio: R$ 6,88

Preço Mínimo: R$ 6,49

Preço Máximo: R$ 7,59

Etanol

Preço Médio: R$ 4,12

Preço Mínimo: R$ 3,75

Preço Máximo: R$ 5,95

GLP (gás de cozinha 13 kg)

Preço Médio: R$ 112,37

Preço Mínimo: R$ 97

Preço Máximo: R$ 125

