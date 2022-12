Transição de Lula propõe fim do consignado do Auxílio Brasil

Os grupos de transição do governo federal de Cidades e Desenvolvimento Social emitiram, no relatório final, medidas que consideram prioritárias para os primeiros 100 dias de governo Lula. Entre elas estão estão o fim do consignado do Auxílio Brasil, a recriação de conselhos e a retomada de obras. As informações foram divulgadas pela emissora Globonews, que teve acesso aos documentos.

Os documentos dos 36 grupos técnicos serão entregues aos futuros ministros, e as principais medidas passarão também pelo presidente eleito e o vice, Geraldo Alckmin.

Segundo os dados obtidos pelo canal de tv por assinatura, o relatório de cidades propõe medidas para os primeiros dias de governo. Nos primeiros 30 dias, as sugestões são a retomada das obras do Minha Casa, Minha Vida por medida provisória e a recriação do Conselho das Cidades.

Já a prioridade para os 90 dias são a retomada das obras paralisadas nas áreas de saneamento e mobilidade, e a implementação de estratégias de atendimento a famílias vulneráveis.

Já na área do Desenvolvimento Social, as propostas são o redesenho do Bolsa Família, a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), criação do programa "Brasil Protege", para grupos populacionais em situação de rua, trabalho infantil, orfandade e migração, e ações de combate à fome.

