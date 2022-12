Sem unanimidade, BC da Colômbia eleva taxa básica de juros de 11,0% a 12,0%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira, 16, elevar sua taxa básica de juros de 11,00% a 12,00%. Quatro membros do conselho da autoridade votaram a favor desse nível, um integrante apoiou uma elevação de 125 pontos base, enquanto um diretor votou por uma alta menor, de 25 pontos.

Em seu comunicado, o BC colombiano aponta que em novembro, a inflação anual manteve trajetória crescente, acima do esperado.

A inflação total ficou em 12,5% e o núcleo da inflação (excluindo alimentos e administrados) atingiu 8,8%, com as pressões cambiais acumuladas sobre os preços e a indexação a altas taxas de inflação contribuíram para esse resultado, avalia.

"Pela decisão adotada na reunião de hoje, o Conselho de Administração continua com o processo de ajuste da política monetária que no médio prazo leve a inflação à meta de 3%, com crescimento econômico sustentável. Para tanto, adotará as decisões que julgar necessárias com base nas novas informações disponíveis", conclui o BC colombiano.

