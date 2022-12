Leilão de transmissão nº2/2022 organizado pela Aneel tem início na B3

Foi dado início na manhã desta sexta-feira, 16, ao leilão de transmissão nº 2/2022, na B3, em São Paulo, que vai ofertar seis lotes de empreendimentos, que devem exigir investimentos estimados em cerca de R$ 3,5 bilhões. A ordem de oferta dos lotes foi invertida. O primeiro a ser ofertado será o lote 6, e depois passará a sequência de 1 a 5.

O lote 6 corresponde à subestação Centro, já existente, localizada em São Paulo. Conforme o edital, está prevista a implantação de novo serviço no empreendimento, com troca do nível de tensão de 230 para 345 kV em barramento isolado (GIS) e substituição das transformações para 345/88 kV, num investimento estimado em quase R$ 500 milhões e que tem prazo de 60 meses para ser realizado. Com isso, a entrada em operação está prevista para 30 de março de 2028.

A subestação é atualmente detida pela ISA Cteep e deve ser transferida para o vencedor do leilão. A transmissora não concordou com a relicitação e chegou a buscar alternativas em diferentes esferas, para retirar o lote do leilão, mas não obteve sucesso.

O vencedor desse lote assumirá a responsabilidade pelas instalações a partir da assinatura do contrato de concessão, prevista para 30 de março de 2023, e haverá um prazo de seis meses de transição.

Organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o certame oferecerá ao mercado 6 lotes de concessões com um total de 710 km de linhas de transmissão além de subestações com 3.650 MVA em capacidade de transformação, além da manutenção da prestação do serviço público de transmissão de 743 km de linhas de transmissão e 2,2 mil MW em subestações conversoras, localizados em 9 Estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia e São Paulo.

