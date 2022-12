Especialista projeta quadra chuvosa favorável para a agricultura

Não há previsão de seca para o Ceará nos próximos 15 anos e a quadra chuvosa em 2023 será favorável para o agronegócio. A afirmação é do pós-doutor em hidrologia de florestas e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luiz Carlos Baldicero Molion.

Para os próximos seis meses a projeção é de que o clima será ótimo para a agricultura do Ceará. “Vai chover bem, com exceção de fevereiro, que vai dar uma queda, mas depois, março e abril volta a chover bem e vai até junho”, prevê Molion.

Ele foi um dos palestrantes do evento “Perspectivas Climáticas Para o Ceará em 2023”, promovido na manhã desta sexta-feira, 16, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).

Esfriamento global

Com uma fala polêmica, o pesquisador foi além da questão da seca e afirmou que “diferente de tudo o que está se ouvindo, teremos um desaquecimento global nos próximos 15 anos”. “Esse resfriamento global não vai ser percebido por nós, que estamos na região Equatorial, mas vai trazer, como resultado, chuvas acima da média a longo prazo, aqui na região”, explica.

Molion ainda revelou que as informações do clima são muito importantes para o planejamento do investidor e do produtor rural. “O produtor não vai investir se disserem para ele que vai haver um aquecimento global e que daqui a 100 anos a temperatura vai estar 5,7 graus mais alta do que está hoje. Com essa realidade é inviável a agricultura dos trópicos. Mas eu afirmo que isso não vai acontecer aqui”, disse.

Porém, o especialista prevê invernos mais rigorosos e frequências de geadas maiores para a região Sul e Sudeste do Brasil, o que pode afetar a produção nestas localidades. “Aqui, o nosso produtor vai ter esses próximos 15 anos para trabalhar de uma forma tranquila.”

O pesquisador também lembra da importância do aproveitamento da chuva para armazenar água, assim como a possibilidade de dessalinização da água do mar para utilização na agricultura, como sendo uma solução relativamente barata e que já existe tecnologia.

Molion recomenda, cada vez mais, a agricultura de alto retorno, e deu como exemplo a fruticultura. “Não adianta você ficar plantando macaxeira, milho e feijão. Isso, quando se colhe, todo mundo está colhendo, então o preço está lá embaixo. Acho que o Nordeste, particularmente o Ceará, tem que se dedicar a agricultura de alto valor agregado, tendo energia limpa e água disponível, aqui é possível fazer isso”, ressalta.

Também palestrante do evento, Francisco de Assis Diniz, consultor climático, meteorologista e mestre em climatologia, afirma que o agronegócio no Brasil está sendo bem beneficiado com as condições gerais de chuva.

“A gente tem uma boa produtividade agrícola em geral, tanto aqui no Nordeste como também no Brasil como um todo, apesar que, o Rio Grande do Sul vem sofrendo muito com as estiagens. Mas, do Centro do Brasil vindo aqui para o Matopiba (região formada por áreas majoritariamente de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) tem boas condições de ter alta produtividade e produção nesse período de final de 2022 e 2023”, detalha Diniz.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, ressaltou, ainda, a importância de se proporcionar esse tipo de discussão do clima para que o produtor “possa se preparar adequadamente para o seu trabalho no próximo ano.”

Ele lembra que saber sobre o período de chuvas e ter a noção de que o Estado não sofrerá com a seca nos próximos anos é primordial para o planejamento de investimentos no setor.

Contraponto sobre o aquecimento global

O titular da Academia Brasileira de Ciências e professor da Universidade Federal do Ceará, Luiz Drude de Lacerda, contesta o posicionamento do pesquisador Molion sobre o aquecimento global.

“Estes estudos que apontam um desaquecimento, ao invés de aquecimento global, utilizam meias verdades. O mundo já passou por outros aquecimentos, deglaciações e grandes emissões de CO2, porém, o intervalo de tempo é que faz a diferença. o que aconteceu antes foram em milhões ou até bilhões de anos. O aquecimento constatado agora, são acontecimentos dos últimos 70 anos. É isso que todo o mundo científico leva em conta para afirmar que estamos em um processo de aquecimento global.”

Drude ainda pondera que “não há nenhum dado que sustente essa linha que ignora o aquecimento global no meio científico".

PEC Nordeste 2023 anunciado oficialmente

Também no evento foi lançado a PEC Nordeste 2023. Maior feira agropecuária da região Nordeste, terá o dobro da área utilizada em 2022 Os estandes comercializados também dobrem de 200 para 400.

E expositores a previsão é de 260 para a próxima edição. Como novidades estão programados a Expocamarão, Festival da Cachaça e área destinada para o segmento PET.

“A PEC Nordeste deste ano foi a maior da história e, para 2023, queremos algo muito maior. Estamos querendo mudar conceitos. Não queremos apenas uma feira de exposição, queremos que seja um local de fazer negócios e de capacitar pessoas. Está faltando mão de obra. É preciso que a gente dê a nossa contribuição e capacite o pessoal”, afirmou o presidente da Faec, Amílcar Silveira.

Por estarmos no último mês no ano, ele ainda avaliou positivamente 2022 para a agricultura do Ceará e projetou um bom ano para 2023.

“A maioria das pessoas são urbanas. Nós temos só 22% da nossa população em zonas rurais. E no entanto, nós temos 66% da pobreza. Acho que o maior desafio da Federação e do próximo governante é fazer uma nova classe média rural. Não tem nada mais digno que o trabalho e é isso que nós precisamos fazer, arrumar emprego pra nossa gente poder trabalhar e alimentar o Estado”, ponderou o presidente.

