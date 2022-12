Cade aprova aumento de participação do Itaú na Energisa Participações

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o aumento de participação do Itaú Unibanco na Energisa Participações Minoritárias (EPM). A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 16.

De acordo com a notificação feita ao órgão em 17 de novembro, com a subscrição de ações preferenciais da EPM, o Itaú, que hoje detém uma participação inferior a 20% no capital social total da empresa, passará a deter até 30% dessas ações.

A EPM integra o Grupo Energisa e possui participação em empresas como Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A., Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Rede Energia Participações S.A.

