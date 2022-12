BP arremata sozinha Bumerangue, bloco da Bacia de Santos, em leilão da ANP

A petroleira britânica BP arrematou sozinha Bumerangue, bloco da Bacia de Santos, em leilão promovido na manhã desta sexta-feira, 16, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A BP ofereceu à União um porcentual de 5,9% do "óleo-lucro" ou excedente em óleo da produção do campo, levemente maior que o mínimo exigido em edital, de 5,66%. Assim, houve ágio de 4,24%.

O "óleo-lucro" é parcela da produção a ser repartida entre a União e a empresa vencedora do leilão e equivale à diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas aos royalties devidos, custos e investimentos na operação.

Além dessa parcela da produção futura de Bumerangue, a BP terá de pagar à União no momento da assinatura do contrato um bônus pré-fixado de R$ 8,8 milhões.

Bumerangue tem área de 1,1 mil quilômetros quadrados e "elevado potencial" para descobertas de petróleo e gás natural, segundo informado pela ANP para todos os blocos oferecidos.

A agência exige que o programa exploratório mínimo, com perfuração de ao menos um poço, seja executado dentro de sete anos.

Onze blocos do polígono do pré-sal estão sendo leiloados na manhã desta sexta-feira, em licitação promovida pela ANP. Trata-se do 1º ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Produção (OPP), modalidade em que as áreas ficam à disposição do mercado e vêm a leilão após manifestação de interesse de uma petroleira.

