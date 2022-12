Vendas de moradias na China sofrem queda anual de 28,4% entre janeiro e novembro

As vendas de moradias na China sofreram queda anual de 28,4% entre janeiro e novembro, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O resultado apontou ligeira piora em relação ao declínio de 28,2% observado de janeiro a outubro. As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - recuaram 38,9% nos primeiros 11 meses do ano ante igual período de 2021. Entre janeiro e outubro, a redução havia sido menor, de 37,8%.

Já os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários sofreram contração anual de 9,8% de janeiro a novembro, aprofundando a redução de 8,8% vista nos primeiros dez meses do ano.

Preço médio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China teve queda de 0,25% em novembro ante outubro, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo NBS. Em outubro, o preço havia sofrido recuo mensal maior, de 0,37%. Na comparação anual, o preço médio de novas moradias chinesas diminuiu 2,33% em novembro, após uma retração de 2,40% em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags