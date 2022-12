Último dia para o resgate do FGTS; veja como consultar

O POVO detalha como consultar quem tem direito, como, onde e quem pode sacar os R$ 1.000 da liberação emergencial do FGTS fora do prazo do calendário inicial

Trabalhadores brasileiros que ainda não realizaram o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem até esta quinta, 15 de dezembro, para resgatar o benefício.

Se o saque não for realizado, o valor permanece no FGTS do trabalhador, podendo somente ser acessado na modalidade de saque-aniversário ou então em caso de demissão sem justa causa, aquisição de casa própria e aposentadoria.

O POVO detalha abaixo como consultar quem tem direito, como, onde e quem pode sacar os R$ 1.000 da liberação emergencial do FGTS.

Como consultar o saldo do FGTS e receber R$ 1.000 de forma emergencial?

É possível consultar o saldo do FGTS no site da Caixa ou pelo aplicativo disponível para iPhone e Android. É preciso se cadastrar no sistema do banco antes de realizar a conferência. Veja como:

Em uma das ferramentas de consulta, insira o Número de Identificação Social (NIS) ou CPF

Clique em "Cadastrar" e preencha os dados solicitados e então confirme a inscrição, caso não tenha conta. Se já tiver, é só fazer o login



Em seguida, retorne à tela de acesso e entre, novamente, com o NIS ou CPF e a senha criada durante o cadastro. É possível, ainda, fazer login usando o endereço de e-mail.

Após realizar o login, será exibido já na tela inicial o saldo da conta mais recente.

É possível selecionar a opção "Ver todas as suas contas" para checar depósitos do FGTS de empregos anteriores, ou, no botão "Saldo total do FGTS" para verificar todas as contas.

Como sacar o FGTS extraordinário?

Veja como consultar e resgatar parte do saldo do FGTS (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)



A partir da data de pagamento estipulada pelo banco, os trabalhadores poderão ainda realizar o saque em espécie do dinheiro com auxílio do Caixa Tem. Para isso basta:

Entrar com sua conta no Caixa Tem



Selecione a opção "Saque sem Cartão" e depois clique em "FGTS Emergencial"



Após isso, basta clicar em "Gerar Código para Saque"



Confirme a senha de acesso ao aplicativo do Caixa Tem

Depois de marcar essas opções, o aplicativo irá gerar um código válido por 2 horas

Com esse código, basta se dirigir até uma casa lotérica ou um caixa eletrônico da Caixa e clique nas opções de saque sem cartão

Então clique no saque do FGTS e digite o código gerado no campo específico e o dinheiro será liberado

Caso o saque seja feito na lotérica, informe o código para a pessoa que estará lhe atendendo.

Até quando posso sacar o FGTS extraordinário fora do calendário?

Os valores estarão disponíveis para os trabalhadores até o dia 15 de dezembro. Quem não solicitar o resgate terá o valor devolvido para a própria conta do FGTS.

Quem tem direito ao FGTS extraordinário?

A medida beneficia todos aqueles com saldo nas contas do FGTS. Não é necessário inscrição ou cadastro para ter direito ao saque emergencial do FGTS.

Se o trabalhador possuir saldo na conta, poderá solicitar de forma online a retirada deste sem que isso afete as demais condições de saque para o restante do saldo acumulado no FGTS.

Quem optou pelo saque aniversário pode sacar o FGTS extraordinário 2022?

A escolha pelo saque aniversário do FGTS não impede o recebimento das parcelas emergências liberados pelo Governo Federal.

Assim, mesmo que você seja optante pela modalidade de saque aniversário ainda terá direito ao saque extraordinário do FGTS, para isso basta ter saldo suficiente para sacar de acordo com o calendário da liberação emergencial.

