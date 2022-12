Estudo mostra queda em otimismo de especialistas para a economia cearense

O Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) e a Fecomércio-CE divulgaram, nesta quinta-feira, 15, a 52ª edição do Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE), realizada no período de novembro e dezembro com 90 fontes da área econômica.

A pesquisa tem periodicidade bimestral e reuniu, nessa amostra, profissionais dos mais diversos setores da economia cearense, como indústria, agricultura, setor público, mercado financeiro, comércio e serviços. Contribuíram economistas, empresários, consultores, executivos de finanças, professores universitários, pesquisadores, analistas e dirigentes de entidades.

O IEE revela, nesta edição, que o número de variáveis analisadas com otimismo foi menor que o da pesquisa anterior. O estudo pontua de zero a 200 pontos as variáveis analisadas. Abaixo de 100 pontos configura-se uma situação de pessimismo e acima desse valor, otimismo.

Os índices de percepção geral (98,8 pontos) e de percepção futura (110,9 pontos) apresentarem redução no otimismo. O índice de percepção presente (86,1 pontos) apresentou aumento no pessimismo. Os resultados da pesquisa refletem as incertezas e os riscos da economia brasileira.

Quatro variáveis foram analisadas com otimismo, uma a menos da registrada na pesquisa anterior. Veja quais foram vistas com otimismo pelos especialistas.

Evolução do PIB (145,1 pontos)

Oferta de crédito (123,5 pontos)

nível de emprego (120,6 pontos)

Cenário internacional (102,9 pontos)

Já o número de variáveis percebidas com pessimismo aumentou de quatro para cinco, confira quais foram.

Taxa de inflação (93,1 pontos)

Taxa de câmbio (93,1 pontos)

Taxa de juros (89,2 pontos)

Salários reais (83,3 pontos)

Gastos públicos (38,2 pontos)

Cada uma das variáveis analisadas gera três índices: de percepção presente, futura e de expectativa geral. Considerando a soma das variáveis, o índice de percepção geral passou de 106,6 pontos para 98,8 pontos, uma redução de 7,3% no otimismo em relação à pesquisa anterior.

Sobre o comportamento futuro das variáveis, a pesquisa revela uma redução no otimismo de 3,5%, com a pontuação passando de 114,9 pontos para 110,9 pontos. Ademais, vale salientar que a percepção sobre o desempenho presente apresentou aumento de 12,4% no pessimismo, atingindo 86,1 pontos.

