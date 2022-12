Bolsas de estudo em tecnologia para mulheres tem inscrições prorrogadas

O Projeto Sou Dev Mulheres está com inscrições gratuitas prorrogadas até o dia 9 de janeiro para 24 bolsas de estudo integrais gratuitas para o público feminino, visando formar desenvolvedoras Full Stack, uma das funções mais requisitadas da área.

A iniciativa é realizada pela Sou Energy, em parceria com a Digital College, onde acontecerão as aulas presenciais. A capacitação tem três meses de duração e as concludentes terão oportunidade de contratação pela Sou Energy.

A iniciativa tem o objetivo de impulsionar as mulheres à carreira em tecnologia. Os empregos do setor são ocupados por apenas 36,9% mulheres e 63,1% homens, conforme estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), relativo ao ano de 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com a Brasscom, a digitalização da economia deve demandar 797 mil vagas para profissionais de TIC no Brasil até 2025.

O diretor executivo da Digital College, Antônio Rodrigues, disse que o curso exclusivo tem a capacidade de criar um ambiente mais acolhedor no processo de aprendizagem e dar competitividade para as mulheres em um mercado dominado por homens.

"Hoje, o mercado tem um déficit de 400 mil vagas de tecnologia no Brasil que não são preenchidas devido à falta de mão de obra qualificada. Vamos prepará-las para essas oportunidades", afirmou.

As vagas são para mulheres maiores de 18 anos que residem em Fortaleza e que tenham o ensino médio completo no momento da inscrição. Também é necessário atuar na área de tecnologia ou desejar transição de carreira. As inscrições devem ser feitas pelo formulário de inscrição, e as aprovadas passarão por processo seletivo com duas etapas de testes.

Mais notícias de Economia

Tags