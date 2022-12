BC da Noruega eleva juros em 25 pontos-base, a 2,75%

O Banco Central da Noruega decidiu nesta quinta-feira, 15, elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 2,75%. Além disso, afirmou em comunicado que os juros devem subir mais, no primeiro trimestre do próximo ano. Os dirigentes da instituição dizem que um juro mais alto ainda é necessário para conter a inflação, que está elevada, em quadro de atividade ainda forte e desemprego "muito baixo". Ao mesmo tempo, a economia desacelera, com os preços mais altos reduzindo o poder de compra. Um relaxamento nas pressões econômicas deve ajudar a conter a inflação adiante, afirma o comunicado do BC norueguês.

