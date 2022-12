UE anuncia 10 bi de euros em investimentos no Sudeste Asiático

Os líderes da União Europeia receberam colegas da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) em um aceno para a ascensão econômica da Ásia. A interrupção do fornecimento de energia na Rússia afetou os mercados financeiros e alimentou a inflação, elevando o custo do consumidor de tudo, desde alimentos até aquecimento. Junto com a busca de novas fontes de energia no exterior e em casa, a UE está avaliando alocar fundos extras para ajudar as empresas na Europa a lidar com os altos preços dos combustíveis e conter uma onda de subsídios americanos.

No topo da agenda estava um impulso para laços de infraestrutura mais profundos entre a UE e a Asean. A Europa anunciou 10 bilhões de euros (US$ 10,6 bilhões) para projetos da região da Asean sob seu programa "Global Gateway", que é uma espécie de resposta europeia à "Iniciativa Belt and Road" da China.

Ambos os lados também se concentraram na criação de mais energia limpa para combater a mudança climática e no aprofundamento das relações econômicas por meio de um maior comércio. Uma pressão da UE há mais de uma década para um acordo de livre comércio com a Asean como um todo deu lugar a acordos direcionados com membros individuais. A UE negociou acordos comerciais com Cingapura e Vietnã e está conversando com a Indonésia sobre um acordo semelhante. As negociações europeias de livre comércio com Tailândia, Malásia e Filipinas estão suspensas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags