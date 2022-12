Powell: Fed precisa de mais evidências de que inflação está em caminho de baixa

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, declarou que ainda são necessárias mais evidências de que a inflação está a caminho de baixa para que o banco considere mudar sua política monetária, com pressões sobre preços elevadas em bens e serviços nos Estados Unidos. "Estamos fortemente focados em retornar a inflação à meta de 2%", defendeu.

Em coletiva de imprensa para comentar a decisão de política monetária, Powell também ressaltou que, apesar da inflação elevada, as expectativas de longo prazo permanecem estáveis.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa dos Fed Funds em 50 pontos-base (pb), para a faixa entre 4,25% e 4,50% ao ano. A decisão foi unânime e veio em linha com as expectativas do mercado.

Powell voltou a comentar sobre o mercado de trabalho "ainda desequilibrado" e sobre o setor imobiliário dos Estados Unidos - um dos fatores de maior peso na inflação.

"Ninguém sabe com toda certeza como nossa economia estará no próximo ano. Nossas decisões serão completamente baseadas em dados e a cada reunião", comunicou Powell. "Manteremos nosso foco de reduzir a inflação, o que irá exigir um crescimento econômico mais lento e arrefecimento das condições no mercado de trabalho".

