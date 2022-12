PIB da Rússia recua 3,7% no 3º trimestre, na comparação anual, mostra revisão

A Rússia revisou suas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) do país no terceiro trimestre, de queda de 4% na leitura anterior para recuo de 3,7%, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo relatório do instituto oficial de estatísticas do país, Rosstat. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 14, a Rosstat esclareceu que a revisão foi realizada a partir de dados adicionais do Banco da Rússia, incluindo execuções orçamentárias e fundos extraorçamentários do país entre janeiro e setembro de 2022. No segundo trimestre, a economia russa havia registrado queda de 4,1%, na comparação anual.

