Marca de luxo chega a Fortaleza em loja de R$ 2 milhões

Fortaleza terá uma revenda exclusiva da marca americana de luxo Kohler Signature Store (KSS). A unidade tem investimento de R$ 2 milhões, será localizada no Meireles e deve inaugurar no primeiro trimestre de 2023.

A KSS terá show room e salas de experiência associadas ao ambiente de atendimento, segundo conta Abelardo Sampaio, sócio-diretor da Spot Metais, que terá a exclusividade do comércio na capital cearense.

O investimento no mercado de luxo feito por Sampaio e a sócia, a arquiteta Luciana Malgarisi, é feito de olho no mercado movimentou cerca de 288 bilhões de euros em 2021 deve fechar 2022 em expansão com crescimento médio entre 13 e 15% no planeta, segundo o Fórum E-Commerce Brasil. O Brasil, inclusive, tem participação de 1,5% desse montante.

Faturamento de R$ 15 milhões

"Sempre destaco com minha equipe a importância de explorar o conceito histórico da marca que trabalhamos. Não é somente vender, mas devemos apresentar soluções inteligentes", diz Sampaio sobre uma marca centenária como a KSS.

A expectativa dele é ter um faturamento anual em torno de R$ 15 milhões a partir dessa loja.

Hoje, o empresário participa do 3° Encontro Kohler Signature Store (KSS), em Campinas, ao lado da sócia, para conhecer mais sobre a marca que conseguiu a exclusividade da venda em Fortaleza.

A KSS tem sede no Wisconsin (EUA) e trabalha com louças e metais de luxo. No mundo, apenas 50 outros locais comercializam a marca. No Brasil, a empresa ainda conta com uma fábrica em Andradas, Minas Gerais.



