Gestora Macquarie reforça time no País após negócios bilionários

O grupo financeiro australiano Macquarie está expandindo sua equipe na América Latina. A gestora apontou o executivo Kevin Nobels como novo diretor-gerente de sua unidade de infraestrutura e energia para a região. O anúncio vem pouco depois de a Macquarie Capital investir na aquisição do controle de dois terminais da Rumo no Porto de Santos, em negócio de R$ 1,4 bilhão que marca a entrada mais agressiva do grupo no financiamento de infraestrutura no Brasil.

Ontem, a Macquarie Asset Management anunciou a compra da Odata, provedora de serviços de data center da gestora Pátria, em negócio estimado em R$ 10 bilhões.

A Macquarie atua tanto na assessoria de negócios quanto no financiamento e no investimento em projetos. Só até março de 2022, de acordo com o dado mais recente, participou de transações no mundo avaliadas em US$ 337 bilhões, incluindo fusões, aquisições e operações de dívida e ações.

Kevin Nobels trabalhou por 15 anos na McKinsey & Company. Na Macquarie Capital, vai ajudar a avaliar projetos de infraestrutura e energia, com foco em fontes renováveis. "Ele traz ampla experiência em projetos de larga escala e transformações operações em múltiplos setores", afirma o grupo, em comunicado.

Na América Latina, a Macquarie Capital tem sido um investidor ativo nos últimos 20 anos, mas com maior foco em outros mercados, como Chile e México. No Brasil, segundo uma fonte, vem olhando a área de infraestrutura para tentar ampliar as apostas.

"A infraestrutura como classe de ativos se expandiu para além de estradas e aeroportos para incluir energia renovável, infraestrutura social e permitir novas tecnologias", comentou Nobels no comunicado.

A Macquarie Capital é o principal braço de investimento da Macquarie Group, grupo financeiro com mais de US$ 500 bilhões em ativos.

