FMI: tensões no setor imobiliário chinês ainda representam riscos

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que as tensões não resolvidas no setor imobiliário da China ainda representam riscos significativos para a estabilidade econômica e financeira. Em relatório sobre o setor na Ásia-Pacífico, o organismo afirma que as condições financeiras para os incorporadores continuaram apertadas nos últimos meses, inclusive porque alguns compradores de casas com hipotecas garantidas contra casas ainda inacabadas ameaçaram reter os pagamentos aos bancos, destacando os riscos para as carteiras de hipotecas dos bancos.

"Fraqueza prolongada nas vendas de casas arrisca pressões deflacionárias que desafiariam os esforços para manter os preços das casas estáveis, elevando o risco de um ajuste desordenado do mercado", alerta o FMI. No entanto, um cenário de ajuste lento do mercado imobiliário também seria caro, pondera. "Os gastos relacionados à propriedade enfrentariam pressões prolongadas, as finanças do governo local permaneceriam fracas em meio a vendas de terras deprimidas e o sistema financeiro enfrentaria um excesso de risco de crédito", diz o organismo.

"Outras políticas são urgentemente necessárias para enfrentar a crise e criar uma transição ordenada para o setor. As autoridades introduziram medidas para aumentar o financiamento, reduziram as taxas de hipoteca e diminuíram as restrições de compra de residências nas cidades, mas são necessárias ações adicionais para lidar com o ciclo de feedback negativo entre o estresse do desenvolvedor e a fraca confiança do comprador", aponta o FMI.

"Uma abordagem bem-sucedida deve começar com uma ação imediata na reestruturação do desenvolvedor, apoiada por esforços liderados pelo governo central para proteger os proprietários de imóveis em pré-venda do risco de falha do desenvolvedor e fortalecer a habitação quadros de fiscalização do mercado", diz o Fundo.

Para o FMI, o apoio à política macroeconômica deve ser preparado para evitar quedas desordenadas na demanda do mercado imobiliário e facilitar a recuperação do balanço patrimonial. "Políticas estruturais de médio prazo para limitar a assunção de riscos, aumentar os veículos de poupança das famílias e melhorar a habitação a preços acessíveis também apoiarão a transformação gradual do mercado imobiliário", sugere o organismo.

