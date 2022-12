Volume de serviços retrai 2% em outubro, diz IBGE

O volume mensal de serviços realizados em outubro recuou 2% no Ceará na comparação com o mês imediatamente anterior. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no acumulado do ano, o Estado acumula avanço de 11,8%.

Essa retração mensal, entre setembro e outubro, está ligada às retrações de duas atividades: Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios (-10,0%) e Serviços de informação e comunicação (-9,5%).

Analisando o resultado dos demais estados, o resultado negativo mensal cearense foi um dos três dados de retração para o mês dentre os 27 estados.

