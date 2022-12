Pesquisa aponta preço médio a R$ 5 da gasolina no Ceará

Articulista quinzenal do O POVO

O levantamento de valores ainda não retrata o último anúncio de queda do valor dos combustíveis da Petrobras divulgado na última quinta-feira, 7

O preço médio da gasolina comum no Ceará ficou em R$ 5 pela terceira semana seguida. Isso mostra que o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ainda não retrata o último anúncio de queda do valor dos combustíveis da Petrobras divulgado na última quinta-feira, 7.

Com isso, o resultado da ANP aponta que a gasolina comum variava de R$ 4,76 a R$ 5,39 no Estado na semana de 27 de novembro a 3 de dezembro. O menor valor foi registrado em Fortaleza e o maior em Maracanaú e no Crato.



Mas, com o anúncio da redução nos preços médios da gasolina nas refinarias, o consultor em Engenharia de Petróleo e Energias e diretor da RPR Engenharia, Ricardo Pinheiro, avalia ao O POVO que o preço do combustível pode chegar a cair de R$ 0,20 a R$ 0,25 nas bombas.

