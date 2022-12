Haddad sobre usar bancos públicos para crédito: Mundo mudou de 2003 para cá

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 13, que o Banco do Brasil e a Caixa são importantes instrumentos de crédito no País. Segundo ele, entretanto, o mercado de crédito mudou muito nos últimos 20 anos, com a entrada de novas empresas.

"Existem bancos fortes que não têm agência. Você pode garantir mais concorrência e flexibilidade a partir de instrumentos tecnológicos que não estavam disponíveis. Isso avançou ao longo de governo. Com os rigores da supervisão do Banco Central, podemos ter uma profusão de agentes que vão ajudar a democratizar o credito e fazer o juro cair", disse.

Segundo Haddad, o BB é um importante agente financeiro no financiamento do agronegócio e a Caixa tem papel fundamental na gestão de programas sociais, do FGTS e do Minha Casa Minha Vida.

