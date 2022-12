Haddad: Desafio é tomar medidas de curto prazo para garantir sustentabilidade fiscal em 2023

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 13, que o desafio do novo governo será tomar medidas de curto prazo para garantir a sustentabilidade fiscal em 2023. Ele concedeu entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.

"É preciso pensar também no médio e longo prazos, do ponto de vista das contas públicas. Há travas em investimentos que podem ser superadas sem irresponsabilidade", disse.

