Governo eleito colocará o povo dentro do Orçamento, afirma Gleisi

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse nesta terça-feira, 13, que o governo eleito colocará o povo dentro do Orçamento. "Não posso me conformar com o que ouço de mercado, que PEC é gastança onde estava essa gente que não criticou (o atual presidente) Bolsonaro quando gastou R$ 800 bilhões e não estruturou nenhuma política pública para melhorar a vida dessas pessoas?", perguntou Gleisi durante cerimônia de encerramento do grupo de transição, que ocorre no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. "É para eles que tem que perguntar, não para a gente. Eles sabem como a gente lida com o orçamento público e nós sabemos que o Estado tem que servir às pessoas."

No início do discurso, Gleisi salientou que ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser diplomado na segunda-feira foi um momento de muita emoção. "Ganhar aquele diploma pela terceira vez não tem preço, tudo que o senhor passou, a caminhada que o senhor fez", disse diretamente ao petista.

Segundo ela, o discurso proferido por Lula foi belíssimo falando da democracia, mas é também a esperança do povo.

A presidente do PT agradeceu a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, Janja, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e a sua esposa, Lu Alckmin, e o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e até Aloizio Mercadante, com que já travou batalhas diretas. "Mercadante é companheiro de longa data. Nunca nos demos tão bem, hein, Aloizio? Foi pessoa indispensável em todo esse processo de estruturação da nossa campanha e tem feito trabalho inestimável pelo PT."

Assim como Mercadante havia feito momentos antes, Gleisi pediu a deputados para que ajudem o novo governo na Câmara. "Nós precisamos aprovar (a PEC da Transição), o presidente precisa ter condições para entrar no ano que vem já dando resultado para as pessoas."

Enfatizando que o novo governo tem um projeto de país diferente do governo atual, Gleisi ressaltou a importância que se dá à atuação dos parlamentares durante todo o processo porque grande parte das propostas passa pelo Congresso. "Foi tão legal que estamos pensando em continuar com esse conselho, para gente se reunir. A gente precisa valorizar os partidos, a gente faz política por partido (...). A gente precisa ter partidos fortes, atuantes, isso é fundamental para a política."

