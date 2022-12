EUA: JetBlue alerta sobre tendências de demanda de viagens em dezembro

A JetBlue Airways disse que sua receita no quarto trimestre será afetada pelos níveis de demanda de viagens de dezembro, que ficaram abaixo das expectativas e pelas interrupções do furacão Nicole no mês passado. O efeito negativo do calendário de feriados deste ano também é maior do que a empresa esperava anteriormente, disse a JetBlue.

A empresa esperava "uma demanda próxima muito forte para dezembro", mas ela ficou aquém dessas expectativas, disse a JetBlue, marcando um dos primeiros alertas do setor de viagens de que os gastos podem estar diminuindo após um boom durante o verão e o outono. A empresa agora espera que a receita por assento-milha disponível para o trimestre atual esteja no limite inferior de sua faixa de orientação anterior, com um aumento de 15% a 19% em relação aos níveis de 2019.

Ainda assim, a empresa disse que as tendências de demanda subjacentes permanecem fortes, e a JetBlue ainda espera voar entre 1% e 4% a mais no quarto trimestre do que no terceiro trimestre de 2019. A JetBlue disse que viu fatores de carga saudáveis e rendimentos acima de 2019 níveis para os períodos de baixa e alta viagem. A empresa também apoiou sua orientação anterior para os custos do quarto trimestre, excluindo combustível, de 8,5% a 10,5% a mais do que em 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags