Taxa de desemprego na OCDE segue em 4,9% em outubro, estável pelo quinto mês

A taxa de desemprego nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,9% em outubro. O resultado se mantêm pelo quinto mês consecutivo e é o mais baixo da série histórica, iniciada em 2001. O número de trabalhadores sem emprego na OCDE se manteve em 33,3 milhões, mas a entidade destaca em relatório as grandes diferenças entre as regiões. Entre as mulheres o desemprego na OCDE estava em 5,2% em outubro e entre os homens, em 4,7%.

Na zona do euro, a taxa de desemprego recuou de 6,6% em setembro a 6,5% em outubro, na mínima desde 1990, quando foi iniciada a série histórica desse dado. A taxa de desemprego ficou estável ou recuou em mais de 80% dos países da zona do euro, com os maiores recuos vistos em Áustria, Finlândia, Grécia e Espanha.

Fora da Europa, a taxa de desemprego caiu em Austrália, Colômbia e Costa Rica, com estabilidade em Canadá, Japão, Coreia do Sul e México. Já em Israel e nos Estados Unidos ela aumentou. Dados mais recentes, de novembro, mostram que a taxa de desemprego caiu um pouco no Canadá, a 5,1%, e ficou estável em 3,7% nos EUA, lembra a OCDE.

