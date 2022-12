INSS divulga calendário de pagamentos em 2023; veja as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos para 2023 aos mais de 37 milhões de beneficiários. Entre eles, estão aposentados, pensionistas ou receptores de auxílio-doença. O valor será depositado com o reajuste do salário mínimo, que ainda não definido.

Assim, as datas estão separadas entre quem recebe até um salário mínimo e os que têm renda mensal acima do piso nacional. Os pagamentos iniciam no dia 25 de janeiro e podem ir até 8 de dezembro de 2024.

Veja abaixo como consultar o benefício e o calendário de pagamentos.

Como consultar o benefício



O INSS pode ser consultado através da central de atendimento por telefone, pelo site ou pelo aplicativo.

Por telefone, o beneficiário terá que ligar para o número 135, onde será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Já pelosite, será necessário clicar em "Meu INSS", fazer o logine clicar em "Extrato de Pagamento"para ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

Por fim, a consultatambém pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, é necessário fazer o logine visualizar o extrato para ter acesso ao histórico.

Veja o calendário de pagamentos de 2023 para quem recebe até um salário mínimo

Cartão final 1

Janeiro: 25/1

Fevereiro: 17/2

Março: 27/3

Abril: 24/4

Maio: 25/5

Junho: 26/6

Julho: 25/7

Agosto: 25/8

Setembro: 25/9

Outubro: 25/10

Novembro: 24/11

Dezembro: 21/12

Cartão final 2

Janeiro: 26/1

Fevereiro: 23/2

Março: 28/3

Abril: 25/4

Maio: 26/5

Junho: 27/6

Julho: 26/7

Agosto: 28/8

Setembro: 26/9

Outubro: 26/10

Novembro: 27/11

Dezembro: 22/12

Cartão final 3

Janeiro: 27/1

Fevereiro: 24/2

Março: 29/3

Abril: 26/4

Maio: 29/5

Junho: 28/6

Julho: 27/7

Agosto: 29/8

Setembro: 27/9

Outubro: 27/10

Novembro: 28/11

Dezembro: 26/12

Cartão final 4

Janeiro: 30/1

Fevereiro: 27/2

Março: 30/3

Abril: 27/4

Maio: 30/5

Junho: 29/6

Julho: 28/7

Agosto: 30/8

Setembro: 28/9

Outubro: 30/10

Novembro: 29/11

Dezembro: 27/12

Cartão final 5

Janeiro: 31/1

Fevereiro: 28/2

Março: 31/3

Abril: 28/4

Maio: 31/5

Junho: 30/6

Julho: 31/7

Agosto: 31/8

Setembro: 29/9

Outubro: 31/10

Novembro: 30/11

Dezembro: 28/12

Cartão final 6

Janeiro: 1/2

Fevereiro: 1/3

Março: 3/4

Abril: 2/5

Maio: 1/6

Junho: 3/7

Julho: 1/8

Agosto: 1/9

Setembro: 2/10

Outubro: 1/11

Novembro: 1/12

Dezembro: 2/1/2024



Cartão final 7

Janeiro: 2/2

Fevereiro: 2/3

Março: 4/4

Abril: 3/5

Maio: 2/6

Junho: 4/7

Julho: 2/8

Agosto: 4/9

Setembro: 3/10

Outubro: 3/11

Novembro: 4/12

Dezembro: 3/1/2024



Cartão final 8

Janeiro: 3/2

Fevereiro: 3/3

Março: 5/4

Abril: 4/5

Maio: 5/6

Junho: 5/7

Julho: 3/8

Agosto: 5/9

Setembro: 4/10

Outubro: 6/11

Novembro: 5/12

Dezembro: 4/1/2024

Cartão final 9

Janeiro: 6/2

Fevereiro: 6/3

Março: 6/4

Abril: 5/5

Maio: 6/6

Junho: 6/7

Julho: 4/8

Agosto: 6/9

Setembro: 5/10

Outubro: 7/11

Novembro: 6/12

Dezembro: 5/1/2024



Cartão final 0

Janeiro: 7/2

Fevereiro: 7/3

Março: 10/4

Abril: 6/5

Maio: 7/6

Junho: 7/7

Julho: 7/8

Agosto: 8/9

Setembro: 6/10

Outubro: 8/11

Novembro: 7/12

Dezembro: 8/1/2024



Veja o calendário de pagamentos de 2023 para quem recebe mais de um salário mínimo

Cartão final 1 e 6

Janeiro: 1/2

Fevereiro: 1/3

Março: 3/4

Abril: 2/5

Maio: 1/6

Junho: 3/7

Julho: 1/8

Agosto: 1/9

Setembro: 2/10

Outubro: 1/11

Novembro: 1/12

Dezembro: 2/1/2024

Cartão final 2 e 7

Janeiro: 2/2

Fevereiro: 2/3

Março: 4/4

Abril: 3/5

Maio: 2/6

Junho: 4/7

Julho: 2/8

Agosto: 4/9

Setembro: 3/10

Outubro: 3/11

Novembro: 4/12

Dezembro: 3/1/2024

Cartão final 3 e 8

Janeiro: 3/2

Fevereiro: 3/3

Março: 5/4

Abril: 4/5

Maio: 5/6

Junho: 5/7

Julho: 3/8

Agosto: 5/9

Setembro: 4/10

Outubro: 6/11

Novembro: 5/12

Dezembro: 4/1/2024

Cartão final 4 e 9

Janeiro: 6/2

Fevereiro: 6/3

Março: 6/4

Abril: 5/5

Maio: 6/6

Junho: 6/7

Julho: 4/8

Agosto: 6/9

Setembro: 5/10

Outubro: 7/11

Novembro: 6/12

Dezembro: 5/1/2024

Cartão final 5 e 0

Janeiro: 7/2

Fevereiro: 7/3

Março: 10/4

Abril: 6/5

Maio: 7/6

Junho: 7/7

Julho: 7/8

Agosto: 8/9

Setembro: 6/10

Outubro: 8/11

Novembro: 7/12

Dezembro: 8/1/2024

