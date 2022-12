Governo envia para AL-CE projeto que recompõe orçamento do Issec

Na proposta, serão remanejados R$ 120 milhões para custear as operações do Instituto, responsável pelo atendimento de saúde dos servidores estaduais

A governadora Izolda Cela enviou nesta segunda-feira, 12, para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que recompõe o orçamento do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec)para 2023. Ao todo, serão remanejados R$ 120 milhões para custear as operações do instituto.

Na mensagem do projeto de lei enviada pelo Executivo, o Governo ressalta que, "em momento algum, foi cogitado qualquer prejuízo para a operação do Instituto e que remanejamentos orçamentários são comuns".

Reportagem do O POVO publicada no domingo, dia 11, mostrou que o valor não estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA 2023), enviada para o Legislativo, cujo projeto deve ser votado até 23 de dezembro.

A falta de previsão de recursos estava gerando apreensão entre os servidores. Dois atos, um deles previsto para hoje, em frente à Assembleia Legislativa, pela Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Asseec) e pelo Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado e Municípios do Ceará (Apeoc).

Segundo o vice-presidente do Conselho de Gestão do Issec, Helano Maia, os R$ 120 milhões são cerca da metade do aporte total que a entidade possui para realizar os atendimentos de cerca de 90 mil pessoas, entre servidores que optaram por contribuir com o instituto e seus dependentes familiares.

Em 2022, a entidade financiou mais de 330 mil consultas médicas, 1,6 milhão de exames e mais de 80 mil autorizações em internações, o que representou o pagamento de mais de R$ 207 milhões aos credenciados (hospitais, clínicas e profissionais de saúde).

A adesão do Issec é optativa e a contribuição do servidor para ele e cada dependente, varia de R$ 18 a R$ 405, de acordo com a renda e a idade. Quanto menor o salário menor a contribuição.

