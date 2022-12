Empréstimos bancários na China sobem a 1,21 tri de yuans em novembro

Os bancos chineses registraram aumento na emissão de novos empréstimos em novembro, mas o valor ficou abaixo das expectativas do mercado, considerando a promessa de Pequim sobre atuar mais para sustentar o crescimento econômico. Os novos empréstimos em yuan ficaram em 1,21 trilhão de yuans (US$ 173,9 bilhões) em novembro, ante 615,2 bilhões de yuans em outubro, informou o Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

No entanto, o resultado ficou abaixo do 1,4 trilhão de yuans esperado por economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Segundo o PBoC, o financiamento social total - métrica mais ampla de crédito que inclui financiamento não bancário - ficou em 1,99 trilhão de yuans em novembro, superior a 907,9 bilhões yuans em outubro.

O M2, a medida mais ampla da oferta monetária, subiu 12,4% em relação ao ano anterior em novembro, acima do crescimento de 11,8% em outubro e do aumento de 11,7% esperado pelos economistas.

