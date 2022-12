Bolsa está em queda e dólar em alta, com especulações sobre BNDES e Petrobras

Nomes de Prates e Mercadante, cotados para assumir as duas instituições, e rumores sobre mudança na Lei das Estatais impactam humor do mercado, em dia de diplomação de Lula

O Ibovespa e o dólar foram fortemente impactados na manhã desta segunda-feira, 12, e início da tarde com especulações sobre os nomes de Aloizio Mercadante (PT) para comandar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de Jean Paul Prates (também do PT) para a Petrobras, bem como sobre possíveis alterações na Lei das Estatais.

A Bolsa chegou a cair 3,39% na mínima do dia, a 103.876 pontos, enquanto a moeda norte-americana atingiu alta máxima de 1,8%, cotada a R$ 5,34. Por volta das 15h, no momento em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Slva (PT) discursava, após a solenidade de diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a B3 ainda operava em queda, de 2,65%, enquanto o dólar continuava avançando de forma expressiva a R$ 5,32 (elevação de 1,61%).



Mercadante, que também foi citado como potencial nome para a Petrobras, e é coordenador dos grupos técnicos da transição, disse desconhecer, no entanto, qualquer discussão sobre a possibilidade de alterar a Lei das Estatais, que veda a indicação para presidência dessas empresas de quem atuou em estrutura decisória de partidos políticos nos últimos 36 meses. "No governo de transição, desconheço iniciativa de alterar lei das estatais", afirmou Mercadante ao chegar à cerimônia de diplomação de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Nos bastidores do governo de transição, se diz que é preciso, primeiro, definir os ministros de Minas e Energia, responsável pela Petrobras, e do futuro Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), que vai abarcar o BNDES, para só então definir os presidentes das estatais. (Com Agência Estado)



