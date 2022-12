Indústria do Ceará tem maior queda de produção do País

Em outubro, o recuo foi 13,7%. No acumulado no ano, o resultado também foi negativo em 4,6%.

A produção industrial cearense registrou queda de 13,7% na passagem de setembro para outubro. Foi o maior recuo observado no País para o mês e na contramão da média brasileira que fechou com alta de 0,3%.

Os dados divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, frente a outubro de 2021, o declínio da indústria do Ceará foi de 11,9%. O resultado do acumulado ano até novembro também é negativo em 4,6%. Em 12 meses, a queda é de 6,8%.

De acordo com o levantamento, com essa redução no mês, o setor industrial no Ceará eliminou o crescimento de 5,1% verificado no mês anterior. A média móvel trimestral foi de -3,3%, no trimestre encerrado em outubro de 2022 frente ao nível do mês anterior.

No acumulado do ano, das doze atividades industriais pesquisadas pelo IBGE no Ceará, metade está no vermelho. A maior queda foi observada no segmento de confecção de artigos do vestuário e acessórios (-30,1%). Em seguida, aparece a retração na fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-24,9%) e fabricação de outros produtos químicos (-17,5%).

Por outro lado, dentre os setores que estão conseguindo avançar na produção, estão: fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (12,1%); produtos de minerais não metálicos (5,8%); e produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (4%).



Seis dos 15 locais pesquisados tiveram alta

No Brasil, a produção industrial registrou leve alta de 0,3% na variação mensal. Seis dos 15 locais pesquisados pelo IBGE também apresentaram taxas positivas, com destaque para Pará (5,2%) e Goiás (3,0%). Também ficaram no campo positivo Minas Gerais (1,7%), Rio de Janeiro (1,1%), Rio Grande do Sul (0,5%) e São Paulo (0,4%).

Já Ceará (-13,7%) e Mato Grosso (-11,5%) foram os locais com as reduções mais intensas em outubro. Paraná (-9,1%), Amazonas (-8,2%), Região Nordeste (-5,7%), Espírito Santo (-5,3%), Pernambuco (-4,8%), Bahia (-4,6%) e Santa Catarina (-1,8%) completam a lista de resultados negativos do mês.

Frente a outubro de 2021, a indústria cresceu 1,7%, com taxas positivas em sete dos 15 locais pesquisados. A média móvel trimestral (-0,4%) recuou em onze dos 15 locais.

O acumulado no ano foi negativo em oito dos 15 locais, destacando-se o Pará (-8,1%) e o Espírito Santo (-6,7%). Já o acumulado em 12 meses teve taxas negativas em nove dos 15 locais pesquisados.

