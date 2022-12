Importação no Ceará cresce 31,7% no acumulado do ano

Fortaleza lidera as importações com quase 37% dos produtos recebidos, o que representa um total de US$ 1,7 bilhão nas aquisições

No acumulado do ano, até novembro, o Ceará registrou alta de 31,7% nas importações, passando de US$ 3,4 bilhões em produtos comprados, no ano passado, para US$ 4,5 bilhões este ano, no período equivalente.



Os números são da edição de novembro do Ceará em Comex, estudo de inteligência comercial produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), núcleo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). O Estado é o 14º na lista das federações que mais importam.



Entre os municípios do Ceará, Fortaleza segue como o principal importador do Estado com cerca de 37% dos produtos adquiridos, o que equivale a US$ 1,7 bilhão do total. Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação foram os mais comprados por empresas de Fortaleza. China, Argentina, Estados Unidos e Emirados Árabes são os principais países parceiros do Estado.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em segundo aparece São Gonçalo com 25% do total acumulado. O município registrou mais de US$ 1,2 bilhão em compras do exterior, o que representa um crescimento de 72%. Já em terceiro lugar está Maracanaú com US$ 560,7 milhões das importações, tendo como principais itens químicos orgânicos da China e India.

Exportações



Em relação às exportações, o Ceará apresentou uma queda de 10% no acumulado do anos, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Este ano, as exportações somaram US$ 2,2 bilhões.



Segundo o estudo levantado pelo CIN, o resultado negativo se deu, principalmente, em consequência da redução nas vendas de produtos à base de ferro e aço para os Estados Unidos. Em contraponto, o município aumentou suas vendas de matérias betuminosas, as quais foram destinadas, em especial, à Espanha e Bélgica.



A cidade de Fortaleza obteve variação negativa de 30% no acumulado do ano, registrando o valor de US$ 186,4 milhões em exportações. Entre os itens que reduziram estão combustíveis minerais e frutas, como cocos e castanhas.



Em contrapartida, o município de Maracanaú apontou elevação de 32% nas exportações, somando um montante de US$ 158,3 milhões no acumulado do ano. A elevação nas vendas dos setores de alumínio e obras para os Estados Unidos, Colômbia e México justificam o aumento.



Rochas ornamentais



Em relação ao setor de Rochas Ornamentais houve crescimento de 7,3% nas exportações de rochas ornamentais entre 2022 e 2021. Neste ano, foram exportados US$ 38,6 milhões em relação a US$ 36 milhões no acumulado de 2021. As importações também apresentaram incremento de 55,9%.

Mais notícias de Economia

Tags