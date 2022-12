Gasto com habitação sobe 0,51% no IPCA de novembro, revela IBGE

As famílias brasileiras gastaram 0,51% a mais com habitação em novembro, uma contribuição de 0,08 ponto porcentual para a taxa de 0,41% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado do grupo foi puxado pelas altas do aluguel residencial (0,80%) e da energia elétrica residencial (0,56%).

O item energia elétrica teve variações entre -2,93% em Vitória até 19,85% em Brasília, onde as tarifas para os clientes residenciais de baixa tensão foram reajustadas em 21,54% em 3 de novembro. Também houve reajuste de 3,62% em uma das concessionárias de Porto Alegre em 22 de novembro.

A taxa de água e esgoto subiu 0,58% em novembro, devido a reajustes de 11,82% no Rio de Janeiro e de 10,15% em Belém.

O gás de botijão caiu 0,37%, e o gás encanado recuou 0,70%. O preço do botijão de 13 kg vendido nas refinarias foi reduzido em 5,28% a partir do dia 17 de novembro.

No caso do gás encanado, houve redução de 2,47% na tarifa cobrada no Rio de Janeiro em 1º de novembro.

