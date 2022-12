Gasolina subiu e foi o item de maior pressão no IPCA de novembro

A gasolina foi o item de maior pressão sobre a inflação oficial no País em novembro. O combustível aumentou 2,99%, uma contribuição de 0,14 ponto porcentual para a taxa de 0,41% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Pedro Kislanov, a alta da gasolina foi puxada por um aumento no etanol, que subiu 7,57% em novembro.

"A gasolina subiu porque o preço do etanol subiu bastante também. O etanol foi bastante afetado pelo período de entressafra da cana-de-açúcar. Não só isso: como o preço do açúcar está elevado, o produtor tem preferido produzir mais açúcar que etanol", disse Kislanov.

Com gasolina e etanol mais caros, os combustíveis subiram 3,29% em novembro, após terem recuado 1,27% em outubro. O óleo diesel aumentou 0,11%, enquanto o gás veicular teve queda de 1,77%.

"A gasolina tem queda acumulada no ano de 25% nos preços", lembrou Kislanov.

O grupo Transportes encerrou novembro com uma elevação de 0,83%, o equivalente a uma contribuição de 0,17 ponto porcentual para o IPCA do mês.

Além dos combustíveis, destacaram-se as altas de emplacamento e licença (1,72%), automóvel novo (0,50%) e seguro voluntário de veículo (0,97%), que contribuíram conjuntamente com 0,07 ponto porcentual para a inflação.

Na direção oposta, os preços das passagens aéreas recuaram 9,80%, após as altas de 8,22% em setembro e 27,38% em outubro. As passagens aéreas ainda acumulam uma alta de 22,44% no ano.

