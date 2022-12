Clínica de estética seleciona 10 profissionais dermatofuncionais e esteticistas

Novos funcionários trabalharão na sede da clínica em Fortaleza, no bairro aldeota

Para atender a demanda de fim de ano, a Clínica Eduarda Diógenes Harmonização & Estética Avançada abre 10 vagas para novos colaboradores que vão atuar nas áreas de estética e fisioterapia dermatofuncional.

A clínica, que tem atualmente duas unidades de atendimento (na Capital e em Limoeiro do Norte), vai selecionar funcionários que deverão ser alocados em sua sede no Shopping Pátio Dom Luís, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Salário e benefícios não foram informados.

"Com o fim do ano, há uma procura por diversos serviços estéticos. Para entregarmos o melhor, contratamos mais profissionais para compor o nosso quadro de colaboradores", ressalta Eduarda Diógenes, proprietária da clínica.

A profissional é cirurgiã-dentista há mais de 10 anos, especialista em Harmonização Orofacial pela Associação Brasileira de Odontologia, formada em Harmoninzação Orofacial nos Estados Unidos pelo AdventHealth Nicholson Center - Centro de Pesquisa e Treinamento médico em Orlando, Flórida.

Os interessados na seleção devem entrar em contato com a clínica através do número (85) 996993737.

