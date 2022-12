FSB: desafios transfronteiriços fora do setor bancário devem ser enfrentados logo

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) observa que, embora tenha havido muito progresso na capacidade de resolução no setor bancário em 2022, vários desafios estão por vir e o progresso sustentado requer o compromisso contínuo de autoridades e empresas. Em particular, os maiores desafios de resolução transfronteiriça que precisam ser enfrentados com alguma urgência permanecem no setor não bancário, avalia, em seu relatório de resolução de 2022.

O exercício anual de monitoramento de resolubilidade de seguros do FSB mostra que ainda há trabalho a ser feito para tornar os planos de resolução para as seguradoras totalmente operacionais visando a avaliação e mitigação do risco sistêmico no setor de seguros global. "O trabalho em 2023 se concentrará na identificação de funções críticas que precisam ser mantidas na resolução e na exploração de questões de resolubilidade relacionadas a estruturas de grupos e conglomerados", afirma.

Já o planejamento de resolução para bancos globais sistemicamente importantes está amadurecendo e o foco está mudando cada vez mais para ajustar e testar a preparação para resolução, diz o relatório. "Financiamento em resolução continua a ser uma área de foco para empresas e autoridades. O FSB iniciou um trabalho para investigar outros obstáculos legais, regulatórios e operacionais ao financiamento internacional, que continuará no próximo ano", aponta.

