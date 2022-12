Consumo nos lares sobe 8,1% em outubro ante mesmo mês de 2021, diz Abras

O Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros da Associação Brasileira de Supermercados - Abras registrou alta de 3,02% até outubro. É a maior alta do consumo no ano e o indicador aproxima-se do crescimento acumulado durante todo o ano passado (3,04%). A projeção da Associação para 2022 é de crescimento 3% a 3,3%.

No mês de outubro, houve alta de 8,1% no consumo em relação ao mesmo mês de 2021. Já na comparação com setembro de 2022 a alta foi de 6,27%

O pagamento antecipado de benefícios sociais para as segunda e terceira semanas do de outubro (11 a 25/10) contribuiu, segundo a Abras, para o aumento do consumo nos lares.

Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"É notável o quanto o aumento no valor do Auxílio Brasil e a inclusão constante de beneficiários em condições de vulnerabilidade social expandiram o consumo de alimentos neste segundo semestre e, de forma mais expressiva, em outubro. Esses recursos elevaram o consumo próximo ao patamar acumulado ao longo de 2021 e, se mantidos, eles devem ajudar as famílias de menor poder aquisitivo a abastecer seus lares", analisa o vice-presidente Institucional da Abras, Márcio Milan.

