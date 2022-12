Redução na Petrobras pode baixar gasolina em até R$ 0,25, diz analista

Após o anúncio da redução nos preços médios da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras, o preço da gasolina já pode ser adquirido até 6,1% mais barato, de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro.

Diante da redução, O POVO entrou em contato com o consultor em engenharia de petróleo e energias e diretor da RPR Engenharia, Ricardo Pinheiro, para explicar a queda e como isso pode impactar no consumidor final.

Segundo Ricardo, a queda aconteceu por alguns motivos. Um deles tem relação com o pós-guerra da Ucrânia, mas também citou os vários lockdowns da China e o fim das sanções dos EUA sobre a Venezuela, que colocam o país sul-americano novamente no mapa de grandes revendedoras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As bolsas refletem imediatamente a esse possível excesso de oferta, então o preço tende a cair. Então tudo isso são efeitos que causam a redução no preço do barril, e uma esperada redução de consumo por causa de recessão nos países maiores consumidores", disse.

Consumidor vai pagar menos?

Questionado se a baixa iria chegar até o consumidor, o analista disse que como foi uma redução grande, deve chegar sim nas bombas.

"O preço da gasolina pode chegar a R$ 0,20, R$ 0,25, e no diesel R$ 0,40. Então, o dólar está mais ou menos estabilizado, não tem sofrido grandes variações, então essa redução devido ao preço do petróleo no mercado internacional tem sim que chegar nas bombas", projetou.

Primeira baixa após três meses

Foi a primeira vez que a Petrobras reajustou o preço da gasolina em pouco mais de três meses. A última mudança no preço do combustível aconteceu em 1º de setembro, uma queda de 7%, então a quarta de uma série de quatro baixas desde meados de julho.

A estatal também informou que vai reduzir o preço do diesel A em suas unidades a partir da quarta-feira, desta vez em 8,1% ou R$ 0,40 por litro. O preço médio do combustível passa, então, de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro.

A última redução do diesel aconteceu em 19 de setembro, uma baixa de 5,8% nos preços, então a terceira queda de uma série de três descontos iniciada em agosto.

Projeção para 2023

Sobre a previsão do preço dos combustíveis para 2023, Ricardo Pinheiro acredita que existe margem para baixar ainda mais o preço dos combustíveis e acredita em uma redução de 25%

"A gente pode pode esperar, não de uma vez porque provocaria riscos ao mercado, mas eu diria que durante o ano de 2023 o brasileiro pode esperar reduções bastante grandes nos preços dos combustíveis. Eu não temo arriscar em dizer que a gente vai, durante o ano de 2023, ter queda nos preços dos combustíveis aqui internamente de mais de 25%", finalizou.

Com Agência Estado

Mais notícias de Economia

Tags