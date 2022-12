Preço do gás de cozinha tem redução de 9,76% a partir de amanhã

O quilo de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) passa a custar, em média, R$ 3,2337 a partir desta quinta-feira, 8 de dezembro, para as distribuidoras.

Em comparação ao preço anterior, R$ 3,5837 /kg, o reajuste representa uma redução de 9,76% no preço. Esta é a quinta redução seguida do preço do gás de cozinha.



Com isso, na distribuição, 13 kg de GLP, quantidade equivalente a um botijão residencial padrão, passam a valer R$ 42,04.

A diferença para o valor anterior é de, em média, R$ 4,55. De acordo com a Petrobras, a distribuição e venda do gás de cozinha representam, atualmente, 47% do preço médio de comercialização do botijão.

