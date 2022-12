Japão: PIB recua 0,2% no 3º trimestre na comparação trimestral

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão caiu 0,2% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior, de acordo com a leitura final publicada nesta quarta-feira, 7, pelo Escritório de Estatísticas do país. O resultado ficou acima da queda de 0,3% apresentada na leitura preliminar.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, o PIB real caiu 0,8%, também uma queda menor que na leitura anterior, que havia apresentado um recuo de 1,2%. Já o PIB nominal do país recuou 0,7% na comparação trimestral. O dado apresentou maior queda do que na publicação preliminar, que mostrou recuo de 0,5%.

Tags