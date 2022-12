BC chileno eleva projeção para PIB em 2022 e agora espera avanço de 2,4%

O Banco Central do Chile elevou a expectativa para o crescimento econômico do país neste ano, a 2,4%. A informação está em seu Informe de Política Monetária, relatório publicado nesta quarta-feira. Antes, no mesmo informe de setembro, a expectativa era de crescimento na faixa entre 1,75% e 2,25%.

Já para 2023, o BC chileno projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofra contração de entre 0,75% e 1,75%. Em 2024, espera crescimento de entre 2,0% e 3,0%.

O índice de preços ao consumidor no Chile deve estar em 12,3% em dezembro deste ano, na comparação com igual mês do ano anterior, em 3,6% em dezembro de 2023 e em 3,0% em dezembro do ano seguinte.

